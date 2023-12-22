كوريا الشمالية تدخل مفاعلا ثانيا الخدمة في منشأة يونغيبون

قال جيفري لويس الخبير النووي المستقل المقيم في الولايات المتحدة إن كوريا الشمالية أدخلت مفاعلا نوويا ثانيا الخدمة في منشأة يونجبيون شمال بوينغ يانغ.

وكتب لويس، وهو خبير معروف في مجال التخصيب النووي، عبر منصة "إكس" في ساعة متأخرة من أمس الخميس: "اعتقد أن (مفاعل الماء الخفيف التجريبي) في كوريا الشمالية بدأ تشغيله الآن على الأرجح، مما قد يسمح لكوريا الشمالية بإضافة 10 كيلوغرامات، أو 20 كيلوغراما من البلوتونيوم، أو أكثر، سنويا من أجل الأسلحة النووية لكوريا الشمالية (على حسب السيناريو)".

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الخميس أنه تم رصد نشاط متزايد، "يتوافق مع إدخال مفاعل الماء الخفيف الخدمة"، في يونغبيون. وأوضحت الوكالة أن إطلاق الماء الدافئ مؤشر على أن المفاعل "وصل إلى مستوى الأهمية النووية".

وجدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الحديث عن أن البرنامج النووي لكوريا الشمالية يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي. وأضاف أن تشغيل مفاعل الماء الخفيف "أمر مؤسف للغاية".

ويتخوّف المراقبون منذ أشهر من احتمال أن تكون كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية جديدة.

وفي وقت سابق من العام الحالي، دعا رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى زيادة إنتاج "المواد النووية العسكرية" بهدف زيادة إنتاج الأسلحة الذرية "بشكل كبير".

وصرح كيم هذا الأسبوع أن بلاده لن تتوانى عن الردّ بالسلاح النووي إذا ما "قام العدوّ باستفزازها" مستخدما سلاحا من هذا النوع.



