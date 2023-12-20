قرقاش: جهود إماراتية مستمرة بمجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور قرقاش، أن جهود دولة الإمارات الإمارات، في مجلس الأمن، لا تزال مستمرة لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة لـ "الكارثة الإنسانية الغير مسبوقة".



وقال الدكتور أنور قرقاش في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "جهود إماراتية مستمرة في مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة وتعزيز الاستجابة للكارثة الإنسانية الغير مسبوقة، على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته حتى في هذه المرحلة المتأخرة".