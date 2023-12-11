أقوى الرجال في العالم يطالبون النساء بإنجاب المزيد من الأطفال

اتفق بعض أقوى الرجال في العالم مؤخراً على شيء واحد: يجب على النساء إنجاب أكبر عدد ممكن من الأطفال، حسب الإحصائيات.

في الشهر الماضي، أدلى زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية بتصريحات حثوا فيها النساء على المضي قدماً وخدمة بلدانهن من خلال إنجاب الأطفال.

ووفقاً لموقع "بيزنس إنسايدر"، قاد الزعيم الصيني شي جين بينغ هذا الاتجاه، من خلال تصريحاته الموجهة إلى الاتحاد النسائي لعموم الصين المرتبط بالحزب الشيوعي في أكتوبر حيث أكد أنه يجب على المرأة أن تساعد في تأسيس "اتجاه جديد للأسرة".

علاوة على ذلك، قال شي إنه يريد من الشعب الصيني أن "يعمل بنشاط على تنمية ثقافة جديدة للزواج والإنجاب وتعزيز التوجيه بشأن وجهة نظر الشباب بشأن الزواج والولادة والأسرة".

في 28 نوفمبر، حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النساء الروسيات على العودة إلى جذورهن، مثل "جداتهن العظيمات"، حيث يجب عليهن العودة إلى جذورهن. وقال موجهاً حديثه للمرأة الروسية: "يجب أن يكون لديك سبعة أو ثمانية أو حتى أكثر من الأطفال، وأضاف "دعونا نحافظ على هذه التقاليد العظيمة ونحييها. يجب أن تصبح العائلات الكبيرة هي القاعدة وأسلوب حياة كل الشعب الروسي".

وأضاف بوتين في مجلس الدوما في موسكو: "إن الحفاظ على عدد سكان روسيا وزيادته هو هدفنا للعقود القادمة وحتى للأجيال القادمة. هذا هو مستقبل العالم الروسي، روسيا الأبدية التي عمرها ألف عام".

وفي الرابع من ديسمبر، قدم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اعترافاً نادراً بانخفاض معدل المواليد في البلاد، وحث نساء كوريا الشمالية أيضاً على إنجاب المزيد من الأطفال.

ووفقاً لصحيفة "بيونغيانغ تايمز"، أشاد كيم بالمرأة الكورية الشمالية في خطاب ألقاه أمام المؤتمر الوطني الخامس للأمهات، وكان سبب الإشادة "عقلها الوطني الشبيه بالجوهرة وعرقها الثمين"، و"للجهود المضنية والمزايا التي بذلنها النساء في إنجاب الكثير من الأطفال وتربيتهم في الأيام الصعبة".

وأضاف "عندما تفهم جميع الأمهات بوضوح أن إنجاب العديد من الأطفال هو أمر وطني والقيام بذلك بشكل إيجابي، فإن قضيتنا المتمثلة في بناء دولة اشتراكية قوية يمكن تحقيقه بشكل أسرع".

لا يقتصر الأمر على السياسيين فقط

كما أن الرجال الأقوياء الذين يعيشون في مجالات نفوذ أخرى يدعون أيضًا إلى زيادة الانجاب.

إيلون ماسك، الرجل الذي قال ذات مرة إنه ينوي الاستمرار في الإنجاب طالما كان أبًا صالحًا، قد يُعتبر صاحب الصوت الأعلى في هذا الاتجاه، حيث قال في يوليو 2022: "أبذل قصارى جهدي للمساعدة في أزمة نقص السكان. إن انهيار معدل المواليد هو أكبر خطر تواجهه الحضارة حتى الآن".

ماسك، أب لعشرة أطفال معروفين من ثلاث أمهات مختلفات.

يوم الإثنين الماضي، علق " ماسك " أيضًا على "الأخلاق" على منصة "اكس"، حيث أعتبر أن "هناك أخلاق فظيعة لأولئك الذين لا ينجبون أطفالًا عمدًا: فهم يطالبون فعليًا أطفال الآخرين بالعناية بهم في سن الشيخوخة. هذا عبث."

يشارك الآخرين مخاوف ماسك في الحركة المؤيدة للإنجاب، والذين يعتقدون أن العالم يواجه مخاطر حقيقية من انخفاض عدد السكان في المجتمعات المتقدمة.

المشاكل السكانية

هناك سبب واضح وراء رغبة هؤلاء الرجال الأقوياء - وخاصة قادة الدول - في إنجاب المزيد من النساء.

فخلال هذا العام، أعلن المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن أول انكماش سكاني في البلاد منذ عام 1961، مع انخفاض إجمالي بنحو 850 ألف شخص. وسجلت البلاد أيضًا انخفاضاً جديدًا بلغ 6.83 مليون زواج مسجل.

لقد أجرى شي تغييرات كبيرة على السياسة لمعالجة انخفاض معدل المواليد في الصين. ففي عام 2016، تخلت حكومته عن سياسة الطفل الواحد وبدأت في السماح للأزواج بإنجاب طفلين. وفي مايو 2021، أعلنت الحكومة الصينية عن تغيير كبير آخر في قواعدها: يمكن للأزواج إنجاب ما يصل إلى ثلاثة أطفال.

أما روسيا، فتتعامل مع نوع مختلف من الأزمة السكانية: فقد تسببت حربها في أوكرانيا في فرار مئات الآلاف من الأشخاص من البلاد. كما قدرت وزارة الدفاع البريطانية في أكتوبر أن 290,000 جندي روسي قتلوا أو أصيبوا في أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، شهدت كوريا الشمالية انخفاضًا في معدل الخصوبة السكانية من 3.67 في عام 1955 إلى 1.79 في عام 2023. وهذا الانخفاض، ورغم أنه شديد الانحدار، إلا أنه أقل حدة من الأزمة السكانية التي تواجهها كوريا الجنوبية. يبدو أن كيم يشعر بالقلق كثيرًا - حتى أنه بكى أثناء المؤتمر عندما ناشد النساء القيام بدورهن.

معرفة سبب رغبة هؤلاء الرجال الأقوياء في إنجاب المزيد من النساء لعدد أكبر من الأطفال هو الأمر السهل، ولكن اقناع النساء للقيام بذلك فعليًا هو الجزء الصعب في هذه القضية.