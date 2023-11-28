وزير الخارجية المصري يوجه بتيسير مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

وجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، البعثات الدبلوماسية بتيسير مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام الأول والثاني والثالث ديسمبر المقبل.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحافي اليوم، إن الوزير شكري يتابع استعدادات البعثات الدبلوماسية التي ستجري بها الانتخابات لاستقبال الناخبين، وعددها 137 لجنة فرعية في 121 دولة، ووجه بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

ودعا شكري المصريين في تصريحات صحفية اليوم إلى التوجه لمقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن الوزير شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التي قامت بتوفير كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

ووفق البيان، تستمر عملية التصويت في البعثات المصرية بالخارج من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا للتوقيت المحلى لكل دولة يجرى فيها الاقتراع، حيث شكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقرها للمتابعة مع بعثاتها في الخارج والاطمئنان على سلاسة إجراءات العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.