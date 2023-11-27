مسؤولون مصريون: المفاوضون يقتربون من الاتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار في غزة

قال ثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين لوكالة "رويترز" إن المفاوضين المصريين والقطريين والأميركيين يقتربون من اتفاق على تمديد الهدنة التي من المقرر أن تنتهي اليوم الاثنين في غزة لكنهم ما زالوا يناقشون مدة التمديد وأسماء المعتقلين الذين سيُطلق سراحهم بموجبها، فيما يستعد الطرفان لرابع تبادل للأسرى والرهائن.

وأشاروا إلى أن "هناك بعض الخلافات في الرأي، والمحادثات تركزت على تمديد وقف إطلاق النار وقائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم".

وذكروا أن حركة "حماس" تسعى إلى تمديد الهدنة لمدة أربعة أيام بينما تريد إسرائيل تمديدها ليوم بيوم مع استمرار المفاوضات بشأن المعتقلين الفلسطينيين الذين ستطلق سراحهم.