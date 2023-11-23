السودان.. البرهان ينهي مهام 4 وزراء و6 ولاة

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، قرارا باعتماد قرار مجلس الوزراء والقاضي بإنهاء تكليف 4 وزراء.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن البرهان قرر إنها تكليف كل من وزير الداخلية، فريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين، ووزير العدل محمد سعيد الحلو، ووزيرة الصناعة بتول عباس عوض، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد العاطي أحمد عباس.

كما أصدر أمرا بتعيين كل من اللواء شرطة م خليل باشا سايرين أمرقيل على رأس وزارة الداخلية، ومعاوية عثمان محمد خير وزيرا للعدل، ومحاسن علي يعقوب وزيرة للصناعة، وأسامة حسن محمد أحمد، وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف.

وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي أيضا قرارا بإنهاء تكليف 6 ولاة وهم، عوض الله العاقب والي الجزيرة، خوجلي حمد عبد الله والي كسلا، الباقر أحمد علي والي الولاية الشمالية، معتصم عبد السلام عوض عبد السلام والي غرب كردفان، سعد آدم بابكر ولاية وسط دارفور، وحامد محمد التجاني هنو والي جنوب دارفور.

وأمر بتعيين كل من الطاهر إبراهيم الخير الحسن واليا لولاية الجزيرة، ومحمد موسي عبد الرحمن يونس واليا لولاية كسلا، وعوض الله محمد واليا للولاية الشمالية، وعصام الدين هارون أحمد محمد واليا لولاية غرب كردفان.