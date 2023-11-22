فنلندا تعلن إغلاق كلّ معابرها الحدودية مع روسيا باستثناء واحد

أعلن رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو الأربعاء أن بلاده ستغلق كل معابرها الحدودية مع روسيا باستثناء معبر واحد في المنطقة الشمالية، في ضوء تدفق عدد كبير من المهاجرين تتهم هلسنكي موسكو بأنها تعمدت دفعهم نحو حدودها.

وقال رئيس الوزراء بيتيري أوربو في مؤتمر صحافي "قررت الحكومة اليوم إغلاق مزيد من المعابر الحدودية. وحده معبر رايا-يوسيبي سيظل مفتوحا".

وبعدما شهدت ارتفاعا في أعداد المهاجرين الذين يطلبون اللجوء على حدودها الشرقية في نوفمبر، أغلقت فنلندا الأسبوع الماضي نصف معابرها الثمانية مع روسيا.

وأضاف أوربو "للأسف لم تتمكن هذه الإجراءات من وقف الظاهرة".

وقالت الحكومة "من الواضح أن سلطات أجنبية وجهات فاعلة أخرى أدت دورا في تسهيل دخول أشخاص يعبرون الحدود إلى فنلندا".

وتابعت في بيان "الوضع يتعلق أيضا بجريمة دولية".