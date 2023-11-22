رئيس الدولة يبحث مع وزير خارجية البحرين مختلف جوانب التعاون بين البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، اليوم ـ في قصر الشاطئ في أبوظبي ـ وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة عبداللطيف بن راشد الزياني.

ورحب سموه خلال اللقاء بوزير الخارجية الذي نقل إلى سموه تحيات أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار..فيما حمله سموه أطيب تمنياته إلى الملك حمد بن عيسى وللبحرين وشعبها الشقيق بدوام التطور والنماء.

وبحث سموه مع الزياني العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك الذي يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة، مرحباً سموه بعقد الاجتماع الحادي عشر للجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين برئاسة وزيري خارجية البلدين.

كما تناول اللقاء التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.