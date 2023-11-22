الرئيس الصيني يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ويشدد على حل الدولتين

دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الثلاثاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشددا على أهمية حل الدولتين لكسر دائرة العنف.

كما دعا الرئيس الصيني، في كلمته بقمة "بريكس" الافتراضية الاستثنائية حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية، إلى "وقف جميع أعمال العنف والهجمات ضد المدنيين، وإطلاق سراح المدنيين المحتجزين، والعمل على منع فقدان المزيد من الأرواح وتجنيب السكان المزيد من المآسي"، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال شي إنه يجب الحفاظ على الممرات الإنسانية آمنة ودون عوائق، كما يجب تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للسكان في غزة.

وأشار إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتصرف بإجراءات عملية لمنع الصراع من الامتداد وتعريض الاستقرار في الشرق الأوسط ككل للخطر.

وشدد على أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لكسر حلقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في حل الدولتين، وفي استعادة الحقوق الوطنية المشروعة لفلسطين، وفي إقامة دولة فلسطين المستقلة.

وقال شي إن الصين تدعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي في وقت مبكر يكون أكثر موثوقية لبناء توافق دولي من أجل السلام والعمل من أجل التوصل إلى حل مبكر لقضية فلسطين يكون شاملا وعادلا ومستداما.

وأوضح أن "الصراع في غزة يحتدم في شهره الثاني. تشعر الصين بقلق بالغ من أن الصراع يتسبب في سقوط عدد هائل من الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية، ويميل إلى التوسع والامتداد".

وقال إن "العقاب الجماعي لسكان غزة في شكل تهجير قسري أو حرمان من الماء والكهرباء والوقود يجب أن يتوقف".

وأوضح شي أنه يتعين على جميع الأطراف العمل على تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من خلال إجراءات ملموسة على الأرض.

وقال إن السبب الجذري للوضع الفلسطيني-الإسرائيلي هو حقيقة أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة وحقه في الوجود وحقه في العودة قد تم تجاهله منذ فترة طويلة. وأوضح أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام وأمن مستدامان في الشرق الأوسط دون حل عادل لقضية فلسطين.