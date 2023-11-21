محمد بن زايد يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجموعة بريكس بشأن قطاع غزة

شارك صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، في الاجتماع الافتراضي لمجموعة بريكس بشأن قطاع غزة.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شاركت في الاجتماع الافتراضي لمجموعة بريكس بشأن قطاع غزة.".

وأكد سموه قائلا: "الوضع الخطير في القطاع يتطلب العمل المشترك على توفير الحماية للمدنيين وضمان ممرات مستدامة وآمنة لوصول المساعدات الإنسانية للسكان والوقف الفوري لإطلاق النار. تؤكد الأزمة الحالية أن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع، وعلى المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة في إيجاد أفق لهذا السلام."