طائرات مسيرة روسية تستهدف كييف مع دخول الحرب في أوكرانيا الشتاء الثاني

استهدفت طائرات روسية مسيرة كييف، اليوم الأحد، بينما قالت وزارة الدفاع البريطانية إن هناك إمكانية فورية محدودة لإحداث تغيير كبير على طول خط المواجهة الأوكراني مع دخول الحرب شتاءها الثاني.

أطلقت روسيا ليلا 20 طائرة مسيرة من طراز شاهد استهدفت العاصمة الأوكرانية ومنطقتي تشيركاسي وبولتافا، بحسب بيان عسكري.

وأسقطت الأنظمة الأوكرانية المضادة للطائرات 15 طائرة مسيرة.

وقال المتحدث باسم الإدارة العسكرية في المدينة، سيرهي بوبكو، إن الغارة الليلية على كييف هي الهجوم الثاني على العاصمة الأوكرانية خلال 48 ساعة.

وأضاف أن الطائرات المسيرة هاجمت كييف من اتجاهات مختلفة في موجات كانت تتغير باستمرار.

كما قال إن التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.