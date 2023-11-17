روسيا تختبر جيلاً جديداً من صواريخ الفضاء

أعلنت وكالة "روس كوسموس" الروسية، أن الاستعدادات جارية لاختبار نموذج لصاروخ فضائي جديد من صواريخ Angara .

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"يستعد مطار فوستوتشني الفضائي لاختبار نموذج بالحجم الطبيعي لصواريخ Angara الجديدة".

وأضاف البيان"المختصون التابعون لشركة TsENKI ومركز خرونيتشيف في المطار قاموا بنقل نموذج الصاروخ الذي أطلق عليه اسم (Angara-NJ) ووضعوه على وحدة النقل والتركيب، ونقلوه إلى منصة الإطلاق في 16 نوفمبر الجاري، النموذج اجتاز جميع الاختبارات الأولية المطلوبة، والاختبارات الشاملة ستستمر لمدة شهر تقريباً.

تم تصنيع نموذج الصاروخ المذكور في مركز "بالوت" الروسي لصناعات الفضاء، والهدف منه هو اختبار التقنيات والمعدات التي ستستخدمها روسيا لاحقا في صواريخ " Angara-A5" المعدلة، واختبار قدرات منصات الإطلاق في مطار فوستوتشني على إطلاق هذه الصواريخ.

وتمتلك روسيا عدة أنواع من صواريخ Angara الفضائية المعدلة، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل.