الجيش الإسرائيلي يدمر أقسام الأشعة والحروق والكلى في مستشفى الشفاء

وجهت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة "نداء استغاثة" قالت فيه إن الجيش الإسرائيلي "اقتحم" و"دمّر" قسم الأشعة و"فجّر" قسم الحروق والكلى في مستشفى الشفاء.

وجاء في بيان للوزارة على لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة "الجيش الاسرائيلي يقتحم المستشفى ويدمّر الأقسام. قام بتدمير قسم الأشعة وتفجير قسم الحروق والكلى". وأشار إلى القوات الإسرائيلية تقوم "بالتحقيق مع الأطباء والمصابين والنازحين".

وكانت الأمم المتحدة قدرت أعداد المتواجدين بالمستشفى بنحو 2300 ما بين مرضى وموظفين ونازحين احتموا في المستشفى قبل اقتحامه من قبل الجيش.

وبحسب القدرة هناك "آلاف النساء والأطفال والمرضى والمصابين مهددون بالموت من الجوع ومن القصف الاسرائيلي".

في الاثناء أعلن مسؤول في الجيش الإسرائيلي الخميس العثور على لقطات مصورة على صلة بالرهائن لدى حماس على أجهزة حاسوب في مستشفى الشفاء فيما قالت حماس إن الجيش "دمر" أقساما طبية في المستشفى.

وقال المسؤول في بيان إنه تم العثور على تلك اللقطات في معدات "تخص حماس" التي اقتادت نحو 240 رهينة إلى داخل قطاع غزة.

وبحسب المسؤول فإن الجيش يفتش "كل طابق بينما ما زال مئات المرضى والطاقم الطبي في المجمع".

وأضاف "خلال عملية التفتيش تم العثور على معلومات ولقطات مصورة على صلة بالرهائن المختطفين من إسرائيل على حواسيب بالإضافة إلى معدات تكنولوجية".

وأكد المسؤول إن المتعلقات الخاصة بحماس صودرت "لمزيد من الفحص".

ووفقا للمسؤول الإسرائيلي فإنهم عثروا في العملية ضد مستشفى الشفاء التي تنفذها وحدة "شالداغ" الخاصة، على أسلحة و"مواد استخباراتية" تتعلق بالهجوم و"مراكز قيادة وسيطرة".

ونوّه المسؤول إلى أن الجيش "يخوض العملية بناء على معلومات حول بنية تحتية مخبأة جيدا في المجمع".

وأكد صحافي متعاون مع وكالة فرانس برس أن "مئات الجنود اقتحموا المستشفى ويحاصرون كافة المباني ويمنعون أي شخص من الخروج ... الجرافات هدمت جدران المستشفى الجنوبية وعشرات المركبات".