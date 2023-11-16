بايدن يعلن استئناف "الاتصالات العسكرية" رفيعة المستوى مع الصين

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الاتصالات العسكرية بين الولايات المتحدة والصين ستستأنف، وذلك خلال مؤتمره الصحفي بشأن لقائه مع نظيره الصيني شي جينبينغ في سان فرانسيسكو.

وأكدت بيكن من جانبها أنّ شي ونظيره الأميركي جو بايدن اتّفقا خلال قمّتهما في كاليفورنيا الأربعاء على استئناف المحادثات العسكرية الرفيعة المستوى بين بلديهما.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)الرسمية إنّ الرئيسين "اتّفقا على استئناف المحادثات العسكرية الرفيعة المستوى على أساس المساواة والاحترام".

ورحبت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأربعاء بقرار استئناف الاتصالات العسكرية رفيعة المستوى مع الصين التي قطعتها بكين قبل أكثر من عام، وقالت إن الاتفاق بين الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ بهذا الشأن مهمم لتجنب اندلاع صراع غير مقصود.

وقال متحدث باسم الوزارة "إن الحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة بين جيشينا ضروري لتجنب حدوث سوء فهم وسوء تقدير من شأنه أن يؤدي إلى أزمة أو صراع".