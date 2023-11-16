بنغلاديش تحدد 7 من يناير المقبل موعدا لإجراء انتخابات تعهدت المعارضة بمقاطعتها

أعلنت السلطات الانتخابية البنغالية الأربعاء أن الانتخابات البرلمانية المقررة في بنغلاديش ستجرى يوم 7 يناير، لكن المعارضة كررت تعهدها بمقاطعة الانتخابات ما لم تقم الحكومة بتسليم السلطة إلى إدارة مؤقتة.

وتعهدت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لكن الحزب الوطني البنغلاديشي الذي تقوده منافسة حسينة، رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، يقول إنه لا يثق في الحكومة.

وأعلن رئيس لجنة الانتخابات في بنغلاديش كازي حبيب الأول، اليوم الأربعاء، أن التصويت سيجرى في يوم واحد هو 7 ينايرن في 300 دائرة انتخابية برلمانية لانتخاب أعضاء البرلمان من خلال التصويت المباشر.

وقال حبيب الأول في خطاب متلفز: هناك حاجة إلى الإجماع والحلول. أطلب بكل تواضع من جميع الأحزاب السياسية نيابة عن لجنة الانتخابات البحث عن حلول ودية لتجنب الصراع والعنف.

ورحب حزب رابطة عوامي الحاكم الذي تتزعمه حسينة بهذا الإعلان، لكن حزب خالدة ضياء رفض الانتخابات المقررة قائلا إنه لن ينضم إلى ما وصفها بالانتخابات الهزلية.

ونظم الحزب الوطني البنغلاديشي المعارض تظاهرات في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع الأخيرة للمطالبة بتعيين حكومة مؤقتة غير حزبية للانتخابات، ما أدى إلى اشتباكات دامية زادت المخاوف من عدم الاستقرار في الدولة الواقعة بجنوب آسيا.