مسيرة تضامن مع الفلسطينيين بوسط لندن بمشاركة 100 ألف شخص

تظاهر أكثر من 100 ألف شخص في وسط لندن تضامنا مع الفلسطينيين اليوم السبت واعتقلت الشرطة أكثر من 80 في محاولة لتجنب وقوع اشتباكات بين المتظاهرين ومحتجين مناهضين لهم.

واستنفرت المسيرة المؤيدة للفلسطينيين محتجين مناهضين من جماعات يمينية متطرفة في يوم الهدنة الذي يوافق نهاية الحرب العالمية الأولى وتحيي فيه بريطانيا ذكرى قتلى الحرب.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن تنظيم المسيرة في يوم الهدنة ينم عن عدم احترام، فيما طالب وزراء بإلغاء المسيرة وهي الأكبر حتى الآن في سلسلة من الاحتجاجات الرامية إلى إظهار الدعم للفلسطينيين والدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الشرطة إن "أعدادا كبيرة" من المحتجين المناهضين موجودون في وسط لندن، وأشارت إلى وقوع مناوشات بينهم وبين الشرطة بالقرب من النصب التذكاري للحرب القريب من البرلمان وفي وستمنستر.

وألقى بعض المتظاهرين المنتمين لليمين المتطرف زجاجات على رجال الأمن، وانتشرت سيارات الشرطة في أنحاء المدينة بعد ورود تقارير عن تصاعد الأحداث في الشوارع.

وقالت شرطة العاصمة لندن في وقت لاحق إنها ألقت القبض على 82 متظاهرا مناهضا في خطوة تهدف إلى الحفاظ على النظام بعدما حاولت الجماعات اليمينية المتطرفة الاقتراب من المسيرة المؤيدة للفلسطينيين. وألقي القبض على عشرة آخرين لارتكابهم جرائم أخرى.