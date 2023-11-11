منصور بن زايد: الإمارات تدعم كل التحركات الدبلوماسية لصالح حماية المدنيين في غزة

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، على أن الإمارات تدعم كل التحركات الدبلوماسية لصالح حماية المدنيين في غزة وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الاستقرار والسلام، وذلك خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نيابة عن رئيس الدولة، شاركت في القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة..نثمن جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة هذه القمة المهمة..".

وأكد سموه قائلا: "الإمارات تدعم كل التحركات الدبلوماسية لصالح حماية المدنيين في غزة وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الاستقرار والسلام".