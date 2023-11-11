كوريا الشمالية تندد بتحذيرات بلينكن بشأن تقاربها مع موسكو

أدانت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، اليوم السبت، تحذيرات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن التقارب بين بيونغ يانغ وموسكو، قائلة إن هذه التصريحات لا تؤدي سوى إلى تفاقم التوترات السياسية والعسكرية الخطيرة في شبه الجزيرة الكورية، ووصفت تصريحاته بأنها "غير مسؤولة واستفزازية".

وخلال زيارة لسيؤول مؤخراً، قال بلينكن إنه قلق بشأن التعاون العسكري المتزايد والخطير لكوريا الشمالية مع روسيا، داعياً الصين إلى استخدام نفوذها لمنع تجارب عسكرية خطيرة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية تعقيباً على تصريحات بلينكن: "يجب على الولايات المتحدة أن تعتاد على الواقع الجديد للعلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وروسيا"، مستخدمة الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وتخضع كل من روسيا وكوريا الشمالية، الحليفتين التاريخيتين، لعقوبات دولية، الأولى بسبب حربها ضد أوكرانيا، والثانية بسبب أسلحتها النووية وبرامجها الصاروخية المحظورة، ويعد تعاونهما العسكري المتنامي مصدر قلق لأوكرانيا وحلفائها، خصوصاً بعد أن التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر الماضي.

وبعد زيارة بلينكن إلى سيؤول، يُتوقع أن يجتمع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع نظيره الكوري الجنوبي بعد غد الاثنين في سيؤول، في وقت تكثف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعاونهما الدفاعي.