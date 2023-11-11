ماكرون يدعو إسرائيل إلى وقف قصف غزة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن على إسرائيل أن تتوقف عن قصف غزة وقتل المدنيين، وأضاف: "لا يوجد مبرر للقصف، ووقف إطلاق النار سيفيد إسرائيل".

وأشار إلى أن فرنسا تدين بوضوح الأعمال التي تقوم بها حركة "حماس"، ولكن رغم اعتراف فرنسا بحق إسرائيل في حماية نفسها، فإنها تحثها على وقف قصف غزة.

وأضاف ماكرون: "في الواقع، اليوم يتم قصف المدنيين، هؤلاء الأطفال، هؤلاء السيدات، هؤلاء المسنين يتعرضون للقصف والقتل. وليس هناك سبب ولا شرعية لذلك. لهذا نحن نحث إسرائيل على التوقف".