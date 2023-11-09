رئيس وزراء بريطانيا لم يوافق على مقال وزيرة الداخلية بشأن الاحتجاجات

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه لم يوافق على مقال صحفي كتبته وزيرة الداخلية سويلا برافرمان صعدت فيه خلافا مع الشرطة بشأن أسلوب التعامل مع المسيرات المؤيدة للفلسطينيين في نهاية الأسبوع.

ونشب خلاف بين الحكومة والشرطة بشأن خطط تنظيم مسيرة في يوم الهدنة الذي يوافق السبت وقال رئيس الوزراء إن الشرطة مسؤولة عن أي أعمال شغب قد تحدث بعد أن قالت إنه لا يوجد سبب كاف لمنع المسيرة.

وقالت برافرمان في مقال في صحيفة تايمز إن ثمة شعور بأن الشرطة تميل للتعاطف مع المحتجين. ووصفت سابقا المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بأنها "مسيرات كراهية".

وقال المتحدث اليوم الخميس "لم يوافق... على المقال" مشيرا بذلك إلى مكتب رئيس الوزراء في 10 داونينغ ستريت. وعندما سئل المتحدث عما إذا كان رئيس الوزراء لا يزال يثق في برافرمان، قال "نعم".

وأضاف المتحدث "نحن نبحث في تفاصيل ما حدث في هذه الواقعة تحديدا".

وقال المتحدث إن سوناك يثق في الشرطة بأنها ستعمل دون خوف أو تحيز مضيفا أن هناك عملية ثابتة يجب على الوزراء اتباعها في التعامل مع وسائل الإعلام.

وينص القانون الوزاري على أنه يمكن للوزراء أن يكتبوا مقالات في الصحف شريطة ألا يتعارض محتوى المقال مع سياسات الحكومة التي يتحملون مسؤوليتها بشكل مشترك.

وينص أيضا على أنه يجب أخذ موافقة من مكتب سوناك قبل المقابلات الرئيسية والظهور الإعلامي.