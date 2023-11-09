إعادة فتح معبر رفح لعبور الجرحى وحاملي الجنسيات الأجنبية

أعيد الخميس فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر لعبور عدد محدود من جرحى القصف الإسرائيلي وحاملي جوازات السفر الأجنبية، وفق ما صرح به مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس.

وقال مدير إعلام المعبر وائل أبو عمر "إعادة فتح معبر رفح لنقل جرحى ومغادرة حملة الجنسيات الأجنبية وادخال شاحنات المساعدات".

وعلى الجانب المصري، رصد مصور فرانس برس أشخاصا على نقالات يتم نقلهم إلى مركبات الإسعاف بالإضافة إلى أطفال وبالغين يعبرون الحدود.

وتوقف الأربعاء عمل المعبر للمرة الثانية بسبب رفض إسرائيل الموافقة على قائمة الجرحى التي سيتم إجلاؤهم والتي أرسلتها حماس إلى مصر.

وسبق أن أغلق المعبر يومي الثالث والرابع من نوفمبر للسبب ذاته.

وعبر إلى مصر هذا الشهر 2000 شخص يحملون جوازات أجنبية وفقا لهيئة المعابر الفلسطينية.

وتمكن خلال الفترة ذاتها 107 جرحى و13 مريض سرطان و90 من مرافقيهم مغادرة القطاع الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا مشددا منذ بدء الحرب .

وحذرت وزارة الصحة من أن عمليات الإجلاء تتم "ببطء شديد" محذرة من أن "عددا كبيرا من الحالات الخطيرة ... يجب خروجها بشكل عاجل وبطريقة آمنة قبل أن تفقد حياتها وهي تنتظر".