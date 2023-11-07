أميركا ساعدت في مغادرة 400 من مواطنيها وأقاربهم غزة

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها ساعدت في مغادرة 400 من مواطنيها والمقيمين لديها وأقاربهم قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل "لقد ساعدنا أكثر من 400 مواطن أميركي ومقيم دائم وأفرادا آخرين مؤهلين لمغادرة غزة".

وكان الرقم الأميركي السابق الذي يعود لنهاية الأسبوع، يؤشر الى نحو 300 شخص. ولم يتضح بعد عدد الأميركيين الذين ما زالوا ينتظرون المغادرة.

وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال خلال جلسة استماع أمام لجنة لمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، أن واشنطن تقتفي آثار 400 مواطن أميركي ونحو 600 من أقاربهم الساعين لمغادرة غزة.

وباتت معاناة هؤلاء أولوية بالنسبة الى الإدارة الأميركية في ظل رفع بعض المجموعات الحقوقية شكاوى قضائية تتهم وزارة الخارجية باعتماد ازدواجية المعايير بعدما قامت بإجلاء الأميركيين الإسرائيليين من إسرائيل.