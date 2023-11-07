سجال بين ترامب والقاضي أثناء محاكمته في نيويورك

دار سجال مرّات عدّة بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والقاضي خلال جلسة محاكمته، أمس، في قضية احتيال مدنية في نيويورك تهدد إمبراطوريته العقارية.

وقبل عام على انتخابات يأمل أن تعيده إلى البيت الأبيض، أصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق يدلي بشهادته كمتّهم أمام المحكمة منذ أكثر من قرن.

وشهدت الجلسة، سجالات عدّة بين ترامب من جهة والقاضي آرثر إنغورون ومحامي النيابة العامة في نيويورك من جهة أخرى، ما استدعى طلب القاضي منه الاكتفاء بالردّ على الأسئلة والامتناع عن الخطابات.

وقال القاضي متوجّهاً إلى الجمهوري الأوفر حظاً للفوز بالترشّح عن حزبه للانتخابات الرئاسية لعام 2024: "هذا ليس تجمّعاً انتخابياً".

واتّهم ترامب القاضي بأنه "عدائي جداً"، مندّداً بالمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي رفعت القضية، وقال ترامب: "أعتقد أن هذه القضية مخزية"، مضيفاً "إنها تدخّل في الانتخابات".

وتوجّه القاضي الذي بدا الغضب واضحاً عليه بالحديث إلى أحد محامي الرئيس السابق كريستوفر كايز، قائلاً له "اضبط موكلك".

وسبق أن فرض القاضي إنغورون غرامتين على ترامب، الأولى بقيمة 5 آلاف دولار والثانية بقيمة 10 آلاف دولار، لانتهاكه أمر حظر النشر الجزئي المفروض عليه، بعدما هاجم كاتبة المحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي.