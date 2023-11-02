البابا فرنسيس: حل الدولتين ضروري لإسرائيل وفلسطين

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إن حل الدولتين ضروري لإسرائيل وفلسطين لوضع نهاية لحروب مثل الحرب الحالية ودعا إلى وضع خاص للقدس.

وفي مقابلة مع قناة تي.جي1 الإخبارية التابعة للتلفزيون الإيطالي الرسمي (راي)، قال بابا الفاتيكان أيضا إنه يأمل في تجنب التصعيد الإقليمي في الصراع الذي بدأ بعد أن اقتحم مسلحون من حركة (حماس) إسرائيل وقتلوا نحو 1400 إسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وأخذوا 230 رهينة.

وأضاف البابا فرنسيس في مقابلة مع تلفزيون راي "(هذان) شعبان عليهما العيش معا. وبذلك الحل الحكيم.. الدولتان. اتفاق أوسلو، دولتان واضحتا الحدود ووضع خاص للقدس".

وقال البابا فرنسيس "الحرب في الأراضي المقدسة تخيفني. كيف سينهي هؤلاء الناس هذه القصة؟".

وأضاف أن التصعيد "يعني نهاية أشياء كثيرة وأرواح كثيرة".

وقال بابا الفاتيكان الذي دعا إلى السماح بممرات إنسانية لمساعدة سكان غزة ووقف إطلاق النار إنه يتحدث هاتفيا يوميا إلى رهبان وراهبات يشرفون على أبرشية في غزة تأوي نحو 560 شخصا معظمهم من المسيحيين لكن بعضهم مسلمون.

وقال "نحمد الله على أن القوات الإسرائيلية تحترم هذه الأبرشية، حتى الآن".

وأضاف أنه قلق من تصاعد معاداة السامية التي مازال كثير منها "مخفياً".

وقال إن الحرب بين إسرائيل وحماس يجب ألا تنسي الناس صراعات أخرى مثل تلك التي في أوكرانيا، وسورية واليمن وميانمار.