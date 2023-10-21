هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف قاعدة تضم قوات أميركية في العراق

تعرّضت قاعدة عسكرية في غرب العراق تضمّ قوات أميركية، لهجوم بطائرة مسيّرة، اليوم السبت، وفقاً لما أفاد مصدر أمني عراقي وآخر عسكري، من دون تسجيل سقوط ضحايا أو أضرار.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس فضّل عدم الكشف عن هويته إن "طائرتين مسيرتين" هاجمتا قاعدة عين الأسد الواقعة في محافظة الأنبار في غرب العراق، وفي حين تمّ اعتراض الأولى وإسقاطها، فإن الثانية سقطت بسبب خلل فنّي داخل المعسكر بدون أن تتسبب بأضرار.

ومن جانبه، قال مصدر عسكري لفرانس برس، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن "مسيّرة سقطت داخل القاعدة بدون أضرار".

ومنذ الأربعاء الماضي، تعرّضت قواعد تضمّ قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، هي عين الأسد وحرير في إقليم كردستان في شمال العراق ومعسكر قرب مطار بغداد، لخمسة هجمات.