الإمارات ترسل 3 أطنان من لقاحات الحمى الشوكية والإنفلونزا إلى درنة الليبية

أرسلت دولة الإمارات أمس طائرة تحمل على متنها ثلاثة أطنان من اللقاحات ضد الحمى الشوكية والإنفلونزا إلى مطار بنغازي الدولي تمهيداً لنقلها إلى مدينة درنة الليبية بالتنسيق مع الجهات الصحية الليبية.

وأعلن وفد الهلال الأحمر الإماراتي، أن الشحنة الطبية تضم 90 ألف جرعة من لقاحات الحمى الشوكية، والإنفلونزا، وتكفي لعدد 30 ألف شخص، ويعمل الفريق بالتنسيق مع الجهات الليبية المختصة على توفير المبردات اللازمة لها، حيث يشترط أن يتم شحنها مبردة تحت درجة حرارة 8 C°، من أجل حفظها وتوزيعها على أهالي المدينة.

وتهدف هذه الشحنة من المساعدات الطبية، إلى رفع المناعة المجتمعية وتوفير حماية أكبر لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتأتي في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات للوقوف بجانب الأشقاء في ليبيا، انطلاقاً من دورها الإنساني وبلوغ مرحلة التعافي من تداعيات كارثة إعصار دانيال الذي وقع في 10 سبتمبر الماضي وخلف ضحايا ومفقودين.

وقال مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، سلطان محمد الشامسي، «إن الشحنة الجديدة تأتي استكمالاً للدور الإنساني والإغاثي الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، للوقوف بجانب الأشقاء الليبيين في محنتهم بعد إعصار دانيال المدمر».

وأضاف أنه من شأن هذه المساعدات الطبية المشاركة في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية، فضلاً عن المساعدة على تجاوز الأزمة التي يعاني منها أهالي الضحايا والمفقودين.