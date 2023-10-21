الجابر يستقبل أمين عام «حكماء المسلمين»

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «COP28»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تُولي رئاسة المؤتمر أهمية كبيرة لدور قادة الأديان ورموزها، وتحرص على مشاركتهم في الجهود العالمية الهادفة إلى التصدي لتداعيات تغير المناخ والتوصل إلى حلول عملية ملموسة تسهم في حماية البشرية وكوكب الأرض.

جاء ذلك خلال استقبال الجابر، أمس، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبدالسلام، لمناقشة الترتيبات النهائية لجناح الأديان في «COP28»، والتطلعات المتوقعة من قمة قادة ورموز الأديان التي تستضيفها أبوظبي يومي السادس والسابع من نوفمبر المقبل. وخلال اللقاء، أشاد الجابر بجهود شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وبابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، في تعزيز الحوار بين الأديان، من أجل مواجهة تداعيات تغير المناخ.