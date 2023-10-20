قتلى وجرحى جراء غارة إسرائيلية على حرم كنيسة في غزة

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة «حماس»، ليل أمس، أن الكثير من النازحين الذين لجأوا إلى حرم كنيسة في غزة قتلوا وجرح عدد آخر في غارة إسرائيلية.

وقالت الوزارة في بيان، إنّ «الغارة تسبّبت بوقوع أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى" في حرم كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس في مدينة غزة.

وأفاد شهود أنّ الضربة أصابت على ما يبدو هدفاً قريباً من الكنيسة التي لجأ إليها الكثير من مواطني غزة فيما الحرب مستعرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وبحسب شهود عيان فقد ألحقت الغارة الإسرائيلية أضراراً بواجهة الكنيسة وتسبّبت بانهيار مبنى مجاور، ونقل العديد من الجرحى إلى المستشفى.

وأصدرت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، ليل الخميس، بياناً استنكرت فيه هذا القصف.

وقالت البطريركية في بيان، إنّ «استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى الملاجئ التي توفّرها لحماية المواطنين الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء الذين فقدوا منازلهم جراء القصف الإسرائيلي للمناطق السَكَنية خلال الثلاثة عشر يوماً الماضية، يشكّل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها».

وكنيسة القديس برفيريوس هي أقدم كنيسة في قطاع غزة لا تزال مفتوحة، وهي تقع بجانب مسجد في البلدة القديمة في غزة القديمة، وبنيت فوق ضريح القديس برفيريوس، وهو ناسك وأسقف غزّي من القرن الخامس.

وتقع الكنيسة على مقربة من المستشفى الأهلي العربي المعمداني الذي تعرّض مساء الثلاثاء لقصف أوقع وفقاً لسلطات حماس 471 قتيلاً.