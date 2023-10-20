القوات الروسية تشن ضربات جوية جديدة على أهداف أوكرانية

شنت القوات الروسية أمس، ضربات جوية جديدة على أهداف في شرق وجنوب وشمال أوكرانيا، في وقت وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال الولايات المتحدة نظام أتاكمس الصاروخي التكتيكي إلى أوكرانيا بأنه «تهديد إضافي».

وقال الجيش الأوكراني أمس، إن القوات الروسية شنت ضربات جوية جديدة على أهداف في شرق وجنوب وشمال البلاد. وذكر سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية استخدمت 17 سلاحاً مختلفاً، بينها صواريخ بالستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة هجومية، لضرب أهداف صناعية ومدنية وعسكرية، وأخرى خاصة بالبنية التحتية. وأضاف أن القوات الأوكرانية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة وصاروخ كروز.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أمس، إن الروس قصفوا بلدة بيشانيفكا في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة خيرسون، ما يشي بأن روسيا كانت تقصف المقاتلين الأوكرانيين. ولم تتم إقامة جسور جديدة عبر النهر لجلب الأسلحة والإمدادات للقوات الأوكرانية.

وتشن روسيا ضربات جوية متكررة على مناطق تشمل تجمعات سكانية خلف الخطوط الأمامية منذ حربها الشاملة على أوكرانيا في فبراير 2022.

وفي تصريحات بثها التلفزيون الروسي الرسمي، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إرسال الولايات المتحدة نظام أتاكمس الصاروخي التكتيكي إلى أوكرانيا بأنه «تهديد إضافي».

وقال بوتين، متحدثاً في مؤتمر صحافي في بكين، إن الولايات المتحدة ارتكبت «خطأ» بالسماح لنفسها بأن تنجرف أكثر في الصراع في أوكرانيا، وتطيل بذلك أمد المعاناة هناك. وأضاف بوتين: «أولاً، بالطبع، هذا يجلب ضرراً، ويشكل تهديداً إضافياً. ثانياً، يمكننا بالطبع أن نصد هذه الهجمات». وأشار إلى أن هذا التطور الأخير لن يغير الوضع على الجبهة. كما أعلن بوتين عن دوريات دائمة للمقاتلات فوق البحر الأسود، باستخدام طائرات ميغ- 31 فوق المياه المحايدة، ويبدو أنها مزودة بصواريخ فرط صوتية.

وأعرب عن مخاوفه من أن كييف يمكن أن تضرب أهدافاً في المناطق النائية الروسية بالصواريخ الأميركية بعيدة المدى. وترى موسكو خطراً من أن تؤدي شحنات الأسلحة الغربية إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة من جهة، وروسيا من جهة أخرى. وفي برلين تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، بحزمة شتوية لأوكرانيا، ومواصلة توريدات الأسلحة وتقديم دعم مالي. وقال شولتس أمس، في بيان حكومي بالبرلمان الألماني «بوندستاج» بالعاصمة الألمانية، إن ألمانيا ستضع حزمة شتوية لأجل أوكرانيا، وأضاف أن «كل ما هو ضروري لأجل الدفاع الجوي» سيكون محورياً. وأضاف أن بلاده ستورد لأوكرانيا وحدة إضافية من نظام الدفاع الجوي من طراز باتريوت، وصواريخ جديدة من طراز «إيريس-تي»، وكذلك دبابات غيبارد جديدة مضادة للطائرات، والذخيرة الجديدة اللازمة لها.