الفريق الإنساني الإماراتي في تشاد يدعم مستشفى أم جرس بمعدات طبية

قدم الفريق الإنساني الإماراتي الموجود في مدينة أم جرس، في شمال تشاد، أجهزة ومستلزمات طبية ومعدات للعناية المركزة، وأجهزة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، لمستشفى أم جرس العام.

وسلّم الفريق الذي يتكوّن من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ويعمل بالتنسيق مع مكتب المساعدات الخارجية، المساعدات إلى مدير المستشفى طاهر عبدالرحمن جوقون، بحضور ممثل وزارة الصحة التشادية، عبدالله مصطفى فضل، والمدير الصحي للمستشفى أبكر أبوأبكر.

وقال مدير مكتب تنسيق المساعدات الخارجية الإماراتية في تشاد، أحمد المنصوري، إن هذا الدعم الإماراتي للمستشفى يعد دفعة أولى، ستليها دفعات أخرى خلال الأيام المقبلة، لدعم القطاع الطبي في المدينة التي تعاني نقصاً في مختلف مجالات الخدمات الطبية.

وأكد حرص الإمارات على ضمان حصول المرضى على العلاج الطبي اللازم، وسد أي نقص في احتياجاتها، عبر تسيير قوافل الأدوية والمعدات الطبية في التخصصات كافة.

وأشار المنصوري إلى الخدمات العلاجية والطبية الكثيرة التي يقدمها المستشفى الميداني الإماراتي، بسعة 50 سريراً، في مدينة أم جرس، الذي افتتحته الدولة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في التاسع من يوليو الماضي.

من جانبه، ثمّن طاهر عبدالرحمن جوقون، الجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات وقيادتها، ودعمها القطاع الصحي في بلاده، للتخفيف من وطأة الأحداث الجارية في السودان عن كاهل اللاجئين السودانيين، وعن سكان المنطقة بشكل عام.

وأوضح أن المستشفى يعاني نقص الكوادر الطبية، فضلاً عن نقص المعدات الطبية الطارئة.