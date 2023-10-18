الأردن يلغي قمة رباعية مع بايدن والسيسي وعباس بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة

أعلن الأردن مساء الثلاثاء أنّه قرّر إلغاء القمّة الرباعية التي كانت مقرّرة الأربعاء في عمّان، بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس، إضافة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بعد قصف استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة أدى إلى مقتل نحو 500 فلسطيني.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لقناة "المملكة" التلفزيونية الرسمية، إنّه "بعد التشاور مع أشقائنا الفلسطينيين وأشقائنا في مصر وبعد الحديث مع الولايات المتحدة، قرّرنا عدم عقد القمة الرباعية التي كانت مقرّرة في عمّان الأربعاء".

وأوضح أنّ المملكة قررت إلغاء القمّة "لأنّنا نريد منها إذا عُقدت أن تنتج مخرجاً واحداً لا ثاني له، وهو وقف الحرب واحترام إنسانية الفلسطينيين، وإيصال ما يستحقّون من مساعدات".

وتابع الصفدي "بما أنّ ذلك لن يكون متاحاً (الأربعاء)، قررنا عدم عقد هذه القمة، على أن تعقد القمة في الوقت الذي يكون قرارها وقف الحرب ووقف هذه المجازر ووقف سفك الدم ووقف تلك الحرب وهذا العدوان الذي يدفع المنطقة برمتها إلى الهاوية".

وأكد أنه "على المجتمع الدولي وضع حد لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصمة عار على الإنسانية".

وفي واشنطن قال مسؤول في البيت الأبيض، إنه "بعد التشاور مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وفي ضوء أيام الحداد التي أعلنها الرئيس الفلسطيني عباس، سيؤجل الرئيس بايدن سفره إلى الأردن والاجتماع المزمع مع هذين الزعيمين والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".

وأضاف المسؤول "إنه يتطلع إلى التشاور شخصيا مع هؤلاء القادة قريبا، ووافق على البقاء على اتصال منتظم ومباشر مع كل منهم خلال الأيام المقبلة".