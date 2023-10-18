منصور بن زايد يؤكد عمق العلاقات بين الإمارات وكازاخستان

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس في كازاخستان، رئيس وزراء جمهورية كازاخستان عليخان إسماعيلوف.

وفي بداية اللقاء نقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وتمنيات سموه لكازاخستان قيادةً وشعباً مزيداً من الرقي والتقدم والرخاء.

وأكد سموه - الذي يقوم بزيارة خاصة لكازاخستان - عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان الصديقة، والتي تحرص قيادتا البلدين على تعزيزها في مختلف الأصعدة، وبما يحقق المصالح المشتركة، ويدفع بها نحو مزيد من التقدم والتعاون المثمر، متمنياً سموه لجمهورية كازاخستان الصديقة دوام التقدم والازدهار في ظل قيادة قاسم جومارت توكاييف.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات من بينها الاقتصاد، والطاقة المستدامة، والبيئة، والتكنولوجيا الرقمية، والبنى التحتية، والاستثمار.

وتبادل سموه مع رئيس الوزراء الكازاخستاني وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

واطلع سموه على هامش اللقاء على نتائج اللجنة المشتركة بين البلدين الصديقين والتي جاءت بعد توقيع دولة الإمارات وكازاخستان سبع مذكرات تفاهم وتعاون بهدف تطوير العلاقات الثنائية الاستراتيجية العام الماضي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعليخان إسماعيلوف توقيع اتفاقية بين دولة الإمارات وكازاخستان تتعلق بإدارة وتطوير مطار أستانا الدولي والذي ستقوم بتنفيذه شركة تيرمينالز القابضة، وقعها وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل محمد المزروعي، ومن الجانب الكازاخستاني نائب وزير النقل، ماقصاد قالي أقباروف.

حضر اللقاء، وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل محمد المزروعي، ووزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، وقائد عام شرطة أبوظبي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، والنائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، وسفير الدولة لدى كازاخستان الدكتور محمد سعيد العريقي.

وحضر من الجانب الكازاخستاني نائب رئيس الوزراء، رئيس مكتب حكومة كازاخستان غاليمجان قويشيبايف، وعمدة إقليم تركستان درخان ساتيبالتي.

• توقيع اتفاقية بين الإمارات وكازاخستان تتعلق بإدارة وتطوير مطار أستانا الدولي.