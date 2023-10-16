نقاشات في مجلس الأمن بشأن النزاع بين إسرائيل و«حماس»

تواصلت النقاشات بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس، حول قرار محتمل بشأن النزاع بين إسرائيل وحركة «حماس»، بعدما وزعت روسيا على الدول الأعضاء في المجلس، مشروع قرار يدعو إلى «وقف لإطلاق نار إنساني فوري ودائم يتم احترامه بالكامل، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة»، كما يدين مشروع القرار بشدة «جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية».

ووفق السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، فإن بعض الدول الأعضاء أظهرت «إيجابية» بشأن مشروع القرار، وبعضها الآخر «أقل إيجابية».