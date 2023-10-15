بوتين: التلميحات بأن أميركا تعد لحرب ضد روسيا والصين محض هراء

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد تلميحات غربية تشير إلى أن الولايات المتحدة تعد لحرب متزامنة تخوضها ضد روسيا والصين بأنها محض هراء وحذر الغرب من أن أي حرب ضد بلاده ستكون في مستوى مغاير تماما عن الصراع في أوكرانيا.

وقالت لجنة مؤلفة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي شكلها الكونغرس الأميركي يوم الخميس إن واشنطن يجب أن تعد لحرب متزامنة محتملة مع موسكو وبكين من خلال توسيع القوات الاعتيادية وتقوية التحالفات وتعزيز برنامجها لتحديث أسلحتها النووية.

وقال بوتين، الذي من المقرر أن يقوم بزيارة الصين هذا الأسبوع، إن الولايات المتحدة أججت التوتر مع بكين بتشكيل تحالف أمني يضم معها أستراليا وبريطانيا، وأشار في ذات الوقت إلى أن روسيا والصين لا تشكلان تحالفا عسكريا.

وأضاف بوتين لمراسل الكرملين بافل زاروبين في مقتطف نشر اليوم الأحد أن أفكار الحرب بين روسيا والولايات المتحدة ليست نافعة لكن إذا نشرت مثل تلك الأفكار فهي لا تقلق موسكو بأي حال.

وقال في المقتطف المنشور على تليغرام "لا أعتقد أن هذا تفكير سليم يدور في ذهن شخص سوي بالقول إن الولايات المتحدة تعد لخوض حرب مع روسيا.. حسنا كلنا مستعدون لحرب لأننا نتبع المبدأ الأزلي: إذا أردنا السلام نستعد للحرب".

وتابع قائلا وهو يضحك "لكننا نريد السلام... وأيضا محاربة روسيا والصين معا هراء، لا أعتقد أن الأمر جاد. أعتقد فقط أنهم يخيفون بعضهم البعض".

وحذر بوتين من أن خوض الولايات المتحدة لحرب مع روسيا سيكون على نطاق مغاير كليا للحرب في أوكرانيا التي يصفها الكرملين بأنها عملية عسكرية خاصة.

وقال بوتين "وإذا أرادوا محاربة روسيا فستكون حربا مغايرة تماما.. لن تكون مجرد شن عملية عسكرية خاصة... انظروا للشرق الأوسط هل هذه عملية عسكرية خاصة؟ هل هناك مقارنة قائمة بينهما؟"

وقال "إذا تطرقنا لحرب بين قوى نووية عظمى فسيكون الأمر مختلفا تماما. لا

من جهة أخرى أعلن الرئيس الروسي مجددا أن الهجوم المضاد الذي شنته كييف "فشل تماما"، مشيرا إلى حدوث تحسن في مواقع روسيا في أوكرانيا.

وقال بوتين، للتلفزيون الروسي الحكومي، إن القوات الروسية تعمل على تحسين مواقعها في جميع أنحاء منطقة "العملية العسكرية الخاصة"، وهو الاسم الرسمي الذي يطلقه بوتين على الحرب الروسية.

وقال بوتين، في مقطع مصور تم بثه اليوم الأحد، إن القوات الروسية في مرحلة "الدفاع النشط"، مضيفا أن القتال في منطقة الحرب مستمر.