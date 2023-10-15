نفاد المياه في ملاجئ الأمم المتحدة بمختلف أنحاء قطاع غزة

نفدت المياه في ملاجئ الأمم المتحدة بمختلف أنحاء قطاع غزة، اليوم الأحد، وتكدس الآلاف في باحة أكبر مستشفى بالقطاع المحاصر باعتباره "ملاذا أخيرا" من هجوم بري إسرائيلي وشيك.

وقطعت إسرائيل إمدادات الغذاء والدواء والمياه والكهرباء عن غزة، وقصفت أحياء سكنية بغارات جوية، وطلبت من سكان شمال القطاع - الذين يقدر عددهم بمليون نسمة - الفرار إلى الجنوب قبل هجوم وشيك.

وتقول المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) جولييت توما، إن نحو نصف مليون من سكان غزة هرعوا إلى ملاجئ الأمم المتحدة بجميع أنحاء القطاع، وأن المياه تنفد منهم.

وتضيف "غزة تجف. فرق الأمم المتحدة بدأت في تقنين استعمال المياه أيضا."

وقالت إيناس حمدان، المتحدثة الأخرى باسم الأونروا، إن ربع مليون شخص في غزة انتقلوا إلى الملاجئ خلال الـ 24 ساعة الماضية، وغالبيتها مدارس تابعة للأمم المتحدة.

وأضافت "نفدت المياه النظيفة هناك بالفعل."

قامت عائلات بترشيد إمدادات المياه المتضائلة في مختلف أنحاء غزة، واضطر كثيرون منهم لشرب مياه قذرة أو قليلة الملوحة.

"أنا سعيدة للغاية لأنني تمكنت من تنظيف أسناني اليوم، هل يمكنكم تخيل ما هو الحال الذي وصلنا إليه؟"، بحسب شيماء الفرا، من سكان خان يونس.