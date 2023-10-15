واشنطن: كوريا الشمالية سلحت موسكو

أعلن البيت الأبيض أن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من 1000 حاوية من المعدات والذخيرة العسكرية إلى روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم مجلس البيت الأبيض للأمن القومي جون كيربي، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يسعى للحصول على تكنولوجيا أسلحة روسية متطورة مقابل منح روسيا ذخيرة، لتعزيز برنامج كوريا الشمالية النووي.

ونشر البيت الأبيض صوراً قال إنها للحاويات أثناء تحميلها على سفينة ترفع علم روسيا قبل أن تنقل عبر قطار إلى جنوب غرب روسيا. وشحنت الحاويات بين السابع من سبتمبر والأول من أكتوبر بين مدينتي ناجين في كوريا الشمالية ودوناي في روسيا، وفقاً للبيت الأبيض.

وصرح كيربي قائلاً: «ندين كوريا الشمالية لتزويدها الروس بهذه المعدات العسكرية التي ستستخدم في الهجوم على مدن أوكرانية وتقتل مدنيين أوكرانيين، وتعزز الحرب غير الشرعية لروسيا». وأضاف: «مقابل الدعم نقدر أن بيونغ يانغ تسعى لمساعدة عسكرية من روسيا تتضمن طائرات مقاتلة وصواريخ أرض - جو، ومركبات مدرعة ومعدات إنتاج صواريخ باليستية، أو مواد أخرى وتكنولوجيا متطورة، وغيرها».