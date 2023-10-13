عبدالله بن زايد ووزير خارجية باكستان يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي جليل عباس جيلاني وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل حماية المدنيين من تداعيات التصعيد الجاري والاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجاتهم.

كما ناقش الوزيران المساعي المبذولة لفتح ممرات آمنة لتأمين المساعدات الإنسانية للمدنيين بشكل عاجل.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية تعزيز الحراك الإقليمي والعالمي من أجل حماية المدنيين كأولوية قصوى مع دفع الجهود المبذولة لخفض التصعيد الذي تشهده المنطقة وإنهاء التطرف والعنف المتصاعد.