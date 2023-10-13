وزير دفاع أميركا لنتنياهو: هذا وقت الحسم لا الثأر وما رأيته أسوأ من "داعش"

قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الجمعة، إنه لا مجال للحياد أو لأي أعذار حيال الهجوم الذي تعرضت له إسرائيل، مشيرا إلى أن واشنطن تنسق جهودها لإطلاق سراح المختطفين من قبضة حماس بمن فيهم المواطنون الأميركيون.

والتقى أوستن برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بتل أبيب، وقال أوستن خلال اللقاء "نحن معك. وكما قال الرئيس، أنتم تدعموننا. لقد كان اسبوعا رهيبا. لقد رأينا الأعمال المروعة التي ارتكبتها هذه المنظمة الإرهابية. أنا من خطط للحرب على داعش لأول مرة. لذا فأنا أعرف داعش جيدًا، والأمر أسوأ مما رأيته مع داعش".

وشدد أوستن خلال زيارته إلى إسرائيل على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب حليفتها، من خلال تزويدها بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، وقال: "هذا وقت الحسم لا الثأر".

وفي كلمة ألقاها بعد لقائه بوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في إسرائيل، قال أوستن "أنا موجود هنا شخصيا لأوكد الدعم الأميركي الراسخ لإسرائيل، ولأعبر عن تعاضدي مع كل العائلات التي لا تزال تعيش الكابوس".

أوستن قال معلقا على هجوم حماس "ليس هناك أي مبرر للعمليات الإرهابية ولا نقبل ما فعلته حماس".

والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل في الهجوم الذي شنته حماس السبت في آخر حصيلة نشرها.

وكتب الجيش في تغريدة على موقع "إكس" أنه "قُتل أكثر من 1300 شخص ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من 3200 شخص في إسرائيل، وبلغ عدد المختطفين 120".

وأكد أنه أطلق من قطاع غزة أكثر من 6000 صاروخ، بينما ضربت إسرائيل أكثر من 2687 هدفا في القطاع.

وفي معرض حديثه، اتهم أوستن إيران بدعم المجموعات المسلحة في المنطقة وقال "هي التي تعطي الدعم والأفكار للأعمال الإرهابية".

ثم أردف قائلا: "إيران وحزب الله وحماس هم محور واحد، هو محور الشر".

قبل أن يضيف "حماس تُذكرني بما فعله تنظيم داعش.. هي لا تتحدث باسم الشعب الفلسطيني ولا تمثل آمالهم بالسلام مع إسرائيل". وتابع "عندما واجهنا داعش كان شرا كبيرا وما نراه من حماس هو شر أكبر بكثير"، وأضاف : "أعرف تنظيم داعش جيداً وما رأيته أسوأ منه".

والجمعة، اعتبر وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، المتواجد في لبنان، أنّ على الولايات المتحدة "لجم" إسرائيل إذا أرادت تجنّب حرب إقليمية، مؤكداً أنّ من أهداف زيارته إلى بيروت التأكيد على "أمن" البلد على وقع الهجوم في غزة.

لتأكيد دعم واشنطن لحليفتها إسرائيل، قال وزير الدفاع الأميركي إن الولايات المتحدة "ستدعم إسرائيل للدفاع عن نفسها مثلما تدعم أوكرانيا" مشيرا إلى أن "البنتاغون على استعداد تام لنشر معدات إضافية.. وسنستمر بضخ المعدات الأمنية لإسرائيل ".

في السياق، أشار أوستن إلى أن "الهجوم على غزة سيكون طويلاً وقوياً وسيحدث تغييراً دائماً" رافضا التفصيل في خطة إسرائيل الهجومية على غزة بالقول "ما سيقوم به الجيش الإسرائيلي بموضوع محور الشر لا يمكنني البوح به" لكنه عاد ليؤكد "إسرائيل لن تطلق النار على المدنيين عمدا ولذلك نطلب منهم في غزة التوجه إلى الجنوب".

من جانبه، قال غالانت إن انتشار القوات الأميركية قرب إسرائيل "رسالة للحلفاء والأعداء".

وشدد هو الآخر على وصف حركة حماس بكونها مثل تنظيم "داعش" وقال "حماس المتشابهة مع داعش هي العدو المدعوم من إيران".

ثم تابع متحدثاً عن الرد الإسرائيلي على هجمات حماس "الطريق أمامنا طويل لكن إسرائيل ستنتصر في الحرب".

وبخصوص ضلوع إيران في الهجوم الذي نفذته حماس السبت الماضي، قال غالانت "لايهم إذا كانت إيران قد وافقت على الهجوم على غزة أم لا، لأن الفكرة هي فكرة إيرانية".