رئيس وزراء فلسطين: الاجتياح البري سيؤدي لمجازر في غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الخميس، إن الاجتياح البري قد يؤدي "لمجازر" بحق الفلسطينيين في غزة.

وأكد اشتية، اليوم الخميس، أن "الأولوية الأولى بالنسبة لنا الآن، هي وقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة".

وأوضح أن أي اجتياح بري "سيكون له نتائج كارثية، وسيؤدي إلى مجازر بحق أبناء شعبنا في غزة، مطلوب من العالم الآن لجم العدوان. مئات الأطفال، والنساء، والأبرياء قتلوا تحت ركام الهدم، وإن وقف التيار الكهربائي يعني تحويل المستشفيات إلى مقابر، والشوارع إلى مكاره صحية لعدم المقدرة على معالجة مياه الصرف الصحي".

وطالب الأمم المتحدة بالعمل الفوري على وقف العدوان، وطالب الصليب الأحمر والهيئات الدولية إعادة توصيل التيار الكهربائي والمياه إلى قطاع غزة.

ووصف إغلاق كل المنافذ إلى القطاع ومنع المساعدات بأنه "قتل جماعي لأهلنا في غزة".

يأتي ذلك في وقت وجهت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الخميس، ضربة صاروخية كبيرة بـ 130 صاروخا.

وتم تصويب 130 صاروخا تجاه القدس وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت، ردا على استمرار قصف البيوت المدنية.

وقصفت سرايا القدس قاعدة "حتسريم" الجوية، وقاعدة "رعيم" العسكرية، برشقات صاروخية.

ونفذت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة صباح السبت الماضي هجوما مباغتا على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل برا وبحرا وجوا، وأسر أشخاص وقتل آخرين في تجمعات إسرائيلية قريبة من القطاع.

والإثنين أمرت إسرائيل بفرض "حصار كامل" على القطاع، يشمل قطع المياه والكهرباء.

وأشار الجيش الإسرائيلي الى وجود مئات "المفقودين" نتيجة هجوم حماس، بينهم قرابة 150 محتجزا لدى الحركة.