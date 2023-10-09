الإمارات تتضامن مع الشعب الأفغاني وتعزي في ضحايا الزلزال

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة، وتضامنها مع الشعب الأفغاني الصديق في ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غرب مدينة هرات، ما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الشعب الأفغاني الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت السلطات الأفغانية، أمس، أن الزلزال والهزات الأرضية التي تبعته تسببا في مقتل 2053 شخصاً وإصابة 9240 آخرين، وتضرر 1320 منزلاً.

وقالت هيئة إدارة الكوارث الوطنية إن 13 قرية دُمّرت بالكامل بسبب الزلزال وتوابعه.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال الذي ضرب غرب أفغانستان، أول من أمس، كان على بعد 35 كيلومترا شمال غرب مدينة هرات، وبلغت قوته 6.3 درجات.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تجهيز أسرّة خارج المستشفى الرئيس في هرات لاستقبال هذا العدد الكبير من الضحايا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المرافق الصحية في هرات عبارة عن مراكز صغيرة للصحة الأولية، وإن التحديات اللوجستية تعرقل العمل، لاسيما في المناطق النائية، لافتة إلى أنه على الرغم من استمرار عمليات البحث والإنقاذ، لم يجر بعد حصر الضحايا في هذه المناطق بشكل كامل.

• 9240 مصاباً جراء الزلزال.. وعمليات البحث والإنقاذ تتواصل.

• الزلزال وتوابعه تسببا في تدمير 13 قرية بالكامل، وتضرر 1320 منزلاً.