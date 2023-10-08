زلزال وهزات ارتدادية في أفغانستان.. وآخران يضربان المكسيك وبابوا غينيا الجديدة

أوقع زلزال بقوة 6.3 درجات في غرب أفغانستان، أمس، 14 قتيلاً و78 جريحاً على الأقلّ، حسبما أفاد مسؤول توقّع أن ترتفع الحصيلة مع ورود تقارير عن أشخاص عالقين تحت ركام مبانٍ منهارة.

وقال مدير الصحة العامة في مقاطعة هرات، محمد طالب شاهد، لوكالة فرانس برس «هذه الأرقام التي وصلت إلى المستشفى المركزي، لكنها ليست نهائية»، مضيفاً «لدينا معلومات تفيد بوجود أشخاص تحت الأنقاض».

وقال عبدالشكور صمدي، أحد سكان مدينة هرات، إن خمسة زلازل قوية على الأقل ضربت المدينة.

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالين بقوة 6.3 درجات ضربا غرب أفغانستان، أمس.

وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومتراً (24.8 ميلاً) شمال غرب مدينة هرات، وأعقبته هزة ارتدادية بقوة 5.5 درجات.

وتشير خريطة منشورة على موقع هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إلى سبعة زلازل في المنطقة، بما في ذلك زلزال بقوة 5.9 درجات على بعد 35 كيلومتراً شمال غرب هرات، وزلزال بقوة 6.3 درجات على بعد 33 كيلومتراً شمال شرق زنده جان، وزلزال آخر بقوة 6.3 درجات على بعد 29 كيلومتراً شرق شمال شرق زنده جان، على بعد نحو 43 كيلومتراً غرب مدينة هرات.

وقال صمدي: لقد خرج الناس من منازلهم. المنازل والمكاتب والمحال التجارية كلها فارغة، وهناك مخاوف من وقوع المزيد من الزلازل.

على صلة، ضرب زلزال بقوة ست درجات ولاية واخاكا جنوب المكسيك، مساء الجمعة، متسبباً في بعض الأضرار، وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق.وقال المركز الوطني لرصد الزلازل على منصة «إكس» إن مركز الزلزال حدد في بلدة ماتياس روميرو في واخاكا.وأكد المسؤول المحلي الكبير خيسوس روميرو لصحافيين عدم تسجيل أي وفيات.

من جهة أخرى، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات شرق بابوا غينيا الجديدة أمس، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، دون ورود تقارير عن وقوع أضرار.

وقدّرت هيئة المسح عمق الزلزال بنحو 53 كيلومتراً، مضيفة أن مركزه على بعد نحو 56.6 كيلومتراً جنوب شرق بلدة مادانغ الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن هزة ارتدادية بالقوة نفسها ضربت ساحل مادانغ بعد دقائق.