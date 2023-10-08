ارتفاع حركة القطارات بين كوريا الشمالية وروسيا

ارتفعت حركة القطارات بين كوريا الشمالية وروسيا، بشكل كبير، عقب قمة عقدت أخيراً بين الزعيم كيم جونغ أون، والرئيس فلاديمير بوتين، ما يشير إلى نقل «محتمل» لأسلحة بين البلدين، وفق مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن. وذكرت خلية «بيوند باراليل»، التي أنشأها مركز الدراسات والمخصصة لشبه الجزيرة الكورية، في تقرير نشر الجمعة، أن صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، كشفت عما لا يقل عن 70 عربة شحن في منشأة «تومانغانغ» للسكك الحديدية الحدودية، في كوريا الشمالية. والعدد «غير مسبوق» حتى عند مقارنته بمستويات ما قبل الجائحة، ولم تشاهد أكثر من 20 عربة في محطة السكك الحديدية خلال السنوات الخمس الماضية. ويخلص التقرير إلى أن زيادة الحركة «تشير على الأرجح، إلى قيام كوريا الشمالية بتزويد روسيا بأسلحة وذخائر»، مضيفاً أن القماش المشمع الذي يغطي الحاويات جعل من المستحيل «التعرف بشكل قاطع» على محتوياتها.

ويأتي هذا التحليل بعد يوم من نقل شبكة «سي بي إس نيوز» عن مسؤول أميركي لم يذكر اسمه، قوله، إن كوريا الشمالية بدأت نقل مدفعية إلى روسيا لاستخدامها في حربها في أوكرانيا.

وأثار لقاء مباشر بين بوتين وكيم، الشهر الماضي، قلقاً واسعاً بين حلفاء كييف من احتمال إبرام صفقة أسلحة. وكوريا الشمالية من كبار مصنّعي الأسلحة التقليدية والمعروف أنها تمتلك مخزونات كبيرة من المعدات الحربية العائدة للحقبة السوفييتية، وإن كانت حالتها غير معروفة. وكثّفت روسيا إنتاج القذائف هذا العام إلى 2.5 مليون قذيفة متوقعة، ولكن محللين يقولون إن ذلك قد لا يفي باحتياجاتها في ميدان المعارك.