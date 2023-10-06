الإمارات تدين اقتحامات المستوطنين لباحات «الأقصى» وتدعو لوقف التصعيد

دانت دولة الإمارات بشدة اقتحامات المستوطنين المتواصلة لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. وجددت وزارة الخارجية، في بيان، التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطرة والاستفزازية فيه. وشددت الوزارة على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد، وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات لكل الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد. وشددت الوزارة على أهمية دعم كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) «أعاقت الشرطة الإسرائيلية منذ ساعات صباح أمس الباكر دخول المصلين إلى الأقصى، وكذلك دخول الطلبة الذين يتلقَّون تعليمهم في مدارس رياض الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على الأبواب، ومنعت المواطنين من الدخول».

وفي الضفة الغربية، قتل فلسطينيان أمس برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية شوفة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، بينما أكدت إسرائيل حصول إطلاق نار بين جنودها و«سيارة مشبوهة».

من جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي إن خمسة عناصر أمن أصيبوا بجروح في انفجار عبوة ناسفة في مواجهة أخرى، أكدها فصيل فلسطيني في المنطقة ذاتها.

ونقلت وزارة الصحة الفلسطينية عن الهيئة العامة للشؤون المدنية أن قتيلين سقطا برصاص الجيش الإسرائيلي. وأعلنت كتائب عزّالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار. وأكدّ الجيش الإسرائيلي في بيان «شلّ حركة» فلسطينيَين في قرية شوفة جنوب شرق مدينة طولكرم «في أعقاب إطلاق نار باتجاه سيارة إسرائيلية».

وأضاف البيان «تعرّف الجيش على السيارة المشبوهة، وجرى اشتباك مع الجنود، وبعد تبادل إطلاق النار، تم ّشلّ حركة الفلسطينيين». وتابع «عُثر داخل السيارة على بندقية إم 16 ومخازن ذخيرة».

وأفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة خمسة من قوات حرس الحدود في مخيم نور شمس بطولكرم، بجروح، وإصابات ثلاثة منهم خطرة. وجاء في بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وحرس الحدود «أصيب خمسة من عناصر شرطة حرس الحدود الإسرائيلية خلال نشاط عملياتي في طولكرم في وقت سابق من أمس». وفي رام الله حمّلت الرئاسة الفلسطينية، أمس، الإدارة الأميركية مسؤولية «التصعيد الإسرائيلي الخطير» في الأراضي الفلسطينية.

وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، في بيان، بأن «التصعيد الإسرائيلي الخطر تتحمل مسؤوليته الإدارة الأميركية، وبصمتها عن هذه الجرائم، واكتفائها ببيانات الإدانة».