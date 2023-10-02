7 قتلى على الأقل جراء انهيار سقف كنيسة بالمكسيك

قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب عشرة آخرون الأحد في المكسيك عندما انهار سقف كنيسة خلال الصلاة في مدينة سيوداد ماديرو بولاية تاماوليباس الشمالية الشرقية حسبما ذكرت الحكومة المحلية.

وقال المتحدث باسم أمن حكومة الولاية في بيان "تأكد مقتل سبعة أشخاص وأسعِف عشرة جرحى" مضيفا أن البحث جار لإنقاذ المحاصرين.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، ثمة ما لا يقل عن 20 شخصا محاصرين تحت أنقاض كنيسة سانتا كروز.

وقالت السلطات في بيان إن الحادث وقع نحو الساعة 14,18 عندما انهار الجزء العلوي من الكنيسة بسبب مشكلة هيكلية على الأرجح.

في مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي قال خوسيه أرماندو ألفاريز، أسقف أبرشية تامبيكو التي تنتمي إليها الكنيسة "نعيش لحظة صعبة جدا (...) سقف الكنيسة انهار أثناء الصلاة".

أضاف "تجري حاليا الأعمال اللازمة لإجلاء الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض" من دون أن يحدد عددهم.

وأظهرت صور بثتها قناة ميلينيو عشرات الأشخاص يحاولون دعم جزء من المبنى المنهار بأعمدة بينما يشق آخرون طريقهم بين الأنقاض بحثا عن ناجين.