ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس صربيا ورئيس وزراء المجر في اجتماع ثلاثي

حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أمس، اجتماعاً ثلاثياً في العاصمة بلغراد ضمَّ رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش، ورئيس وزراء جمهورية المجر فيكتور أوربان.

وأعرب سموّه عن سعادته بهذا اللقاء، مقدِّماً الشكر إلى الرئيس الصربي على دعوته الكريمة لبحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وصربيا والمجر.

وأشار سموّه إلى أهمية هذا اللقاء في دعم الشراكات المعنية بتطوير التعاون الاقتصادي، والاستثمار بين الدول الصديقة الثلاث.

وأكَّد سموّه حرص دولة الإمارات على مد جسور التعاون مع جميع الدول، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في خدمة المنطقة والعالم.

من جهة أخرى، زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس صربيا، ورئيس وزراء المجر، مشروعي الواجهة البحرية والمركز التجاري غاليريا في بلغراد. واطّلع سموّه والرئيس الصربي ورئيس وزراء المجر خلال الزيارة، على أهم معالم مشروع الواجهة البحرية ومبانيها ومختلف مرافقها. وقام سموّه أيضاً إلى جانب الرئيس الصربي ورئيس وزراء المجر، بجولة شملت المركز التجاري غاليريا، الذي طوَّرته الشركة الإماراتية المتخصِّصة في المجال العقاري «إيجل هيلز».