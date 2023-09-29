خالد بن محمد بن زايد يصل إلى تيرانا في زيارة عمل لألبانيا

نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، إلى العاصمة الألبانية تيرانا.

كان في استقبال سموّه، لدى وصوله إلى مطار "الأم تيريزا" تيرانا الدولي نائبة رئيس الوزراء وزيرة البنية التحتية والطاقة في ألبانيا بليندا بالوكو، وعدد من المسؤولين الألبانيين.

تأتي زيارة سموّه إلى هذا البلد الصديق، في إطار توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألبانيا.

يرافق سموّه، خلال الزيارة، وفدٌ يضمُّ معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وسعادة محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز أبوظبي، وعدد من المسؤولين الحكوميين.