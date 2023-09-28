سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى أمير قطر

قدّم الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان أوراق اعتماده إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى دولة قطر، وذلك خلال مراسم عُقدت في الديوان الأميري.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى أمير قطر وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.

وحمّل أمير دولة قطر سفير الدولة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً المزيد من التطور والنماء. وتمنى أمير قطر لسفير الدولة التوفيق في مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

من جهته، أعرب الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى دولة قطر الشقيقة، وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

• أمير قطر يتمنى لسفير الدولة التوفيق في مهام عمله، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية.