الجامعة العربية: نعوّل كثيراً على «COP28»

أكدت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، أن قمة المناخ المقبلة (COP28) التي تستضيفها الإمارات، تعد الحدث المناخي الأكبر في العالم، لهذا نعوّل كثيراً على القمة للبناء على مخرجات «COP27» والوصول إلى العديد من التوصيات التي تسهم في معالجة القضايا البيئية الملحة.



وقالت أبوغزالة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن استضافة مصر لقمة المناخ (COP27)، واستضافة الإمارات لقمة المناخ (COP28) العام الجاري، تؤكد الدور المهم الذي تلعبه دولنا العربية في مجال العمل المناخي.