صقر غباش يشارك في المنتدى البرلماني لـ «بريكس»

يشارك رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، على رأس وفد من المجلس، في المنتدى البرلماني التاسع للدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» الذي سيعقد تحت عنوان «تسخير التعددية والدبلوماسية البرلمانية لتعميق شراكة بريكس وإفريقيا من أجل تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لإفريقيا» في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري.

ويضم وفد المجلس في عضويته الدكتور علي راشد النعيمي، وكلاً من: سارة فلكناز، وخالد الخرجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والأمين العام للمجلس الدكتور عمر النعيمي، والأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس طارق أحمد المرزوقي.