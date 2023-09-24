بايدن يتهم "جمهوريين متطرفين" بشل الإدارة الفدرالية

اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن السبت "مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين" بأنهم يهددون بالتسبب بشل الإدارة الفدرالية الأسبوع المقبل مع "إغلاق" عدد من مؤسساتها لانقطاعه التمويل لها.

وقال بايدن الذي كان يتحدث خلال عشاء في الكونغرس إنه اتفق مع الرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن مكارثي على مستوى الإنفاق العام للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من أكتوبر.

وتابع "اليوم، ثمة مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين لا تريد احترام الاتفاق، وقد يدفع جميع الأميركيين الثمن".

وأضاف أن "تمويل الحكومة هو أحد أهم المسؤوليات الأساسية للكونغرس. حان الوقت لكي يبدأ الجمهوريون في إنجاز العمل الذي انتخبتهم أميركا للقيام به. دعونا نفعل ذلك".

ويتعين على الكونغرس التصويت على ميزانية لتمويل الحكومة الفدرالية بحلول نتصف ليل الثلاثين من سبتمبر.

والكونغرس منقسم حاليًّا، إذ يُهيمن الديموقراطيّون على مجلس الشيوخ، في حين أنّ مجلس النواب خاضع لسيطرة المعارضة الجمهوريّة.